La vorera millorada i el polític monàrquic

Carrer de Vázquez de Mella / Rambla d’Ègara (1998-2025)

Les darreres dècades, el panorama al voltant de tota la rambla d’Ègara i els seus carrers adjacents ha variat i força. És una via de les més transcendentals de la localitat, si més no pel fet que ocupa una part rellevant de la ciutat, i és lògic que, veient-la ara, hi hagi variacions respecte al passat. És el que es pot confirmar comparant les dues instantànies del’edició d’avui.

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño

Aquest carrer que, més que veure’s, s’intueix, és el dedicat a la memòria de Juan Vázquez de Mella y Fanjul, nascut a Cangas de Onís l’any 1861 i mort a Madrid l’any 1928. Va ser un polític tradicionalista i monàrquic, escriptor i filòsof, molt proper al carlisme. És un carrer que pot semblar dels petits, però té més de 200 metres.

El tros que es pot observar en aquesta mostra de dues fotografies és que arriba a la rambla. A la més antiga, que és de 1998, any en què el Club Blooming va guanyar la lliga de futbol de Bolívia, veiem el local d’una immobiliària i, sobretot, es pot contemplar una vorera de les d’abans. En canvi, a l’actual, veiem un negoci de serveis com les assegurances i una vorera de les modernes, feta amb cara i ulls i de disseny.

Del nostre temps

L’edifici de la part esquerra de la foto es veu molt més del nostre temps. És una construcció molt més polida i que dona una bona imatge. No vol dir això que el de la instantània de fa més temps sigui horrible, però és d’una època anterior i, per tant, i és inevitable, les persones van adaptant-se al que els envolta. Recordar el passat és el que ens queda.