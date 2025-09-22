Els últims instants d’un arbre malalt

Fotos: Cristóbal Castro/Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Parc de Sant Jordi (1995-2025)
L’argument que va causar la fotografia del passat que es pot veure avui en aquest espai, era l’acte de serrar un arbre que estava malalt i, per tant, se suposa que podia implicar alguna mena de perill per als visitants del parc de Sant Jordi. És una escena de fa trenta anys, més o menys i la persona que s’encarregava d’escometre aquesta acció, dolorosa i, a la vegada, necessària, estava per la feina. La instantània del passat que és de 1995, any de l’estrena i el final de la sèrie “Secrets de família”, també ens mostra un parell de ciutadans que, com fan molts altres en les obres, estaven observant el panorama en rigorós directe.
A la imatge actual, es veu també una incidència que no té a veure amb un arbre malalt o algun altre objecte en retirada. Hi ha una tanca amb motiu d’unes obres per arreglar alguna cosa en concret i, segur, per millores de cara als usuaris.
El parc de Sant Jordi i la seva joia principal, la Masia Freixa, són enclavaments per on circula molta gent cada dia i, per tant, han d’estar presentables i sense res que els converteixi en poc recomanables. D’aquesta manera és com es conserva el patrimoni de la ciutat.
Ubicació habitual
L’arbre malalt no va poder continuar en la seva ubicació habitual. Els que hi entenen van determinar que el millor per a tots, per a l’arbre i per als vianants que passen per aquesta zona, era un final pactat, amb serra inclosa. Una serra elèctrica, no un xerrac que, com tothom sap, és una eina que es fa servir de forma manual. Que consti.