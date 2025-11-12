Enderrocat, com molts altres

Fotos: Cristóbal Castro/Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer del Puig Novell (1998-2025)
Aquesta és la segona entrega d’una part del carrer del Puig Novell a tocar del carrer del Racó. Qui no va veure la primera, la pot recuperar a la pàgina web d’aquest diari o amb l’exemplar en paper publicat ahir. En aquesta parella de fotografies es pot contemplar de més a prop la porta on, l’any 1998, hi havia un edifici ocupat i, ara, hi ha una residència. No coincideixen exactament les dues construccions, ja que l’actual aprofitava el desnivell per crear com una mena d’entrada amb escaletes, abans de poder accedir a l’edificació a través de la porta principal. En canvi, la porta que es veu en la imatge del passat estava on ara comencen els esglaons per dirigir-se a la residència.
La perspectiva que es pot veure en la instantània més vella de les d’avui ens possibilita donar una ullada a com continuava el carrer en aquelles èpoques per poder dur a terme la típica comparació. Era una via de vorera molt estreta i amb un tros per als vehicles molt més ample. Com es pot comprovar sovint, quan es fan aquestes comparacions, la diferència és aquesta, que la vorera ha guanyat terreny a la zona per als cotxes, motos i altres.
Com queda plasmat
El fet que l’entrada a la residència possibiliti asseure’s en un banc, com queda plasmat a la foto de 2025, li atorga també un aire de més calidesa i confort. No és el mateix que una entrada freda, sense ornaments ni res que se li assembli. L’edifici que estava ocupat, va ser enderrocat, com va passar en molts d’altres de la ciutat. Molts.