Establiments mítics i coses de proveïdors

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de la Font Vella (1991-2026)
Ho posa a la part de darrere de la fotografia més antiga de les que es poden observar avui, que és de 1991, any en què Ingvar Carlsson va dimitir com a primer ministre de Suècia. Fa referència al “projecte de reformes del centre” i, suposadament, es va fer per il·lustrar la peça que explicava aquesta possibilitat o, possiblement, aquesta realitat que estaven marxa o es pretenia posar en marxa.
L’enclavament és un dels clàssics del centre de la ciutat, amb la Font Vella presidint l’escena, el carrer de Sant Pau i on hi havia la Cuina Moderna que, com molts recordaran, era una botiga d’aquelles que encara es recorden, tot i que fa anys que ja no hi és. Sense el comentari anterior, tanmateix, el lector també hauria visionat el rètol d’aquest establiment.
A la part dreta també veiem un comerç dels de “tota la vida” que s’acostuma a dir. És el Gamax que, a diferència de l’altre, continua en vigor i oferint els seus articles de roba a la seva clientela. En gran part, sembla que el temps no hagi passat si només ens fixem en el seu aparador. Mantenir la mateixa idiosincràsia, amb les lògiques variacions pel pas dels anys, és molt lloable.
Baixen en filera
Els cotxes baixen en filera des del carrer de Sant Pau. Ara continuen en la mateixa direcció, però no se’n veuen tants com en aquells temps. Aturats, davant de la Cuina Moderna, es veuen vehicles comercials per repartir gènere o, potser, per anar a cobrar alguna factura pendent. Coses de proveïdors.