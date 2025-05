Il·luminació el dia de la seva estrena

Estació del Nord (1995-2025)

Tornem a l’estació del Nord, però en aquesta ocasió des d’un punt de vista diferent del de les imatges que es podien veure a l’edició d’ahir. La instantània més vella, que és de 1995, any de la publicació de “Days Like This”, àlbum número 23 de la discografia del músic nord-irlandès Van Morrison, corresponent al dia en què es va estrenar la il·luminació d’aquest tros. Els llums, potser amb algun canvi, romanen al mateix lloc, però alguns petits detalls de la ubicació han variat i, a més, de manera contundent.

Fotos: Cristóbal Castro / Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño

A la foto d’ara apareixen una mena de barres de metall que poden servir per aparcar vehicles de l’estil de bicicletes o patins elèctrics d’aquests que inunden els nostres carrers en l’actualitat. Res a veure amb el paisatge que es veu a la imatge més antiga, amb la presència de dos vailets, molt atents a l’instant en què es fotografia el moment. La vaileta, pujada a cavall sobre l’esquena del vailet, somriu obertament. Ell, no somriu, només deixa entreveure una ganyota de conformisme, com de resignar-se al fet d’haver de carregar amb la seva amiga/germana/cosina/companya d’escola/veïna.

Jornada de festa

Estrenar il·luminació, en segons quins llocs, era tota una jornada de festa i. més, en èpoques molt més pretèrites. Tenir llum o, més ben dit, tenir electricitat, i es va poder comprovar fa unes setmanes, és el senyal que tot funciona. Sense això, i es va poder notar aquell dilluns, només som uns éssers sense substància. S’ha convertit en imprescindible.