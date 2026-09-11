Una neteja veïnal molt necessària

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carretera d’Olesa - Parc de Desinfecció (1980-2026)
No cal entrar en molts detalls ni posar exemples fins a avorrir al personal, però no és cap descoberta asseverar que, en moltes oportunitats, la intervenció veïnal serveix com de trampolí per aconseguir algunes fites. És una realitat que ja ha tingut la seva compareixença en aquesta secció en pretèrites edicions i ha tingut la seva extensió amb reivindicacions, protestes o demandes de gremis o professionals d’algun sector en particular.
L’acció que duen a terme els veïns del barri és senzilla, es van dedicar a netejar els entorns del Parc de Desinfecció, que consideraven que estava fet una coca de brut i deixat, amb l’efecte d’aconseguir alguna millora o que es pugui incorporar algun element que sigui per al bé públic i per a tots els residents de la zona.
Hi ha una bona representació veïnal, amb grans i petits formant una cadena per anar passant-se els objectes que feien nosa. Si es fa un repàs de l’escena a la imatge més antiga, que és de 1980, any en què Fernando Belaúnde Terry va ser elegit com a president del Perú, es comprova que no tothom ajuda, però són infants que, com és lògic i previsible, pensaven més a jugar que no pas en fer feina.
Els nostres dies
Veient la instantània dels nostres dies es poden corroborar els canvis que hi va haver a aquest enclavament, ara convertit en alguna cosa molt més recomanable que una resta de vegetació, terra i pedres de diversa magnitud. El treball fet per aquell grup de veïns devia ser molt eficient o això sembla.