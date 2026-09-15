Un titellaire, una placa i uns polítics

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Plaça Didó 1983 - 2026
El seu nom real era Ezequiel Vigués i Mauri, però artísticament era Didó, un titellaire nascut a Terrassa l’any 1880. El seu nom, el seu primer cognom i el seu apel·latiu es van posar a una plaça de la ciutat, l’any 1982, si bé, l’any 2000, es va fer una rectificació per passar a ser plaça Didó a seques. A la instantània més vella de les dues que es poden observar avui, que és de 1983, any de la mort de Ham, el primer homínid a volar a l’espai exterior i sobreviure, es veu un instant de la col·locació de la placa d’homenatge per part dels membres del consistori de llavors, quan Manuel Royes era l’alcalde de la ciutat.
Com es pot comprovar a aquesta mena de monument on figura la placa, continua mantenint-se el nom plaça d’Ezequiel Vigués, tot i el canvi que es va aprovar fa vint-i-sis anys. A més, si ens fixem amb cura en la foto del passat, també veurem que la placa que es va estrenar llavors, era lleugerament diferent de la que es pot visionar en els nostres dies. També apareix en aquesta placa el nom de l’Institut del Teatre.
No canvien en res
Són detalls menors, és veritat, i no canvien en res l’esperit de recordar a aquest titellaire de procedència egarenca i que va aprendre aquest ofici a París, on també va debutar en la seva primera actuació.
És una pràctica molt comuna homenatjar amb algun carrer o plaça a personatges il·lustres de la localitat. No només aquí, a la immensa majoria de poblacions de tot el territori. Sempre millor això que no fer-ho amb qui no pintava res.