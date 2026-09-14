Una assemblea en un recinte religiós

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Catedral Basílica del Sant Esperit (1976-2026)
Els temples religiosos, durant la història, han acollit a vegades actes o activitats fora de la litúrgia pròpia d’aquella creença. En èpoques molt més fosques, alguns dels representants de l’església van ser partícips de la lluita contra la dictadura, no és cap invent. De sobres és coneguda la tasca feta a parròquies d’aquesta localitat en favor de les llibertats. A la instantània més antiga de les que es presenten avui, que és de 1976, any del dragó, segons l’horòscop xinès, es veu una assemblea, però en aquest cas sense relació amb la política, si bé, gairebé cosina germana.
Era una reunió de treballadors del ram del tèxtil, per tractar sobre els seus problemes. S’ha de recordar que només feia un any que s’havia mort el pollastre i, per tant, encara hi havia repressió en molts cantons, tant pel que fa a la política com en el món de les reivindicacions laborals.
La fotografia més vella està feta des de dalt i enfront d’una pila de gent que devia estar esperant que comencés l’assemblea. Fins i tot, al fons, es poden veure bastants persones dretes i que es van quedar sense seient. És el que té arribar tard als actes.
Completament buit
A la imatge actual l’espai dedicat al culte i a les celebracions religioses és completament buit pel que fa a assistents, que consti. No hi ha ningú físicament, també que consti. En els nostres dies és possible que hi hagi menys assemblees o així ho sembla i, encara menys, que es facin a aquesta classe de recintes. Són canvis que es noten.