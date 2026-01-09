L’assalt a la seu d’un partit polític i una Derbi Paleta

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de Sant Tomàs (1982-2026)
La referència que exhibia la fotografia més antiga no deixa cap dubte: “Assalt al local del PCC”. En altres paraules, algú, amb intencions polítiques o únicament delictives per endur-se qualsevol cosa de valor trobada, va entrar en aquesta seu, se suposa que aprofitant la nocturnitat, per fer-ne de les seves. Aquesta formació, el Partit dels Comunistes de Catalunya, segurament, ho devia denunciar i, per això, un fotògraf d’aquesta casa s’hi va atansar per donar fer amb aquesta instantània.
Situat al carrer de Sant Tomàs, aquest immoble on es reunien els membres d’aquest partit, els de l’agrupació “Plaza - Roja”, ja no hi és o, més ben dit, ara hi ha la Marisqueria i Arrosseria Los Remos, un establiment de la restauració de fa molts anys, al barri de Ca n’Anglada. El canvi, no es pot obviar, és de consideració. De fidels militants del comunisme a cloïsses, gambes i arròs del senyoret.
A la foto del passat, que és de 1982, any en què Òscar Ribas Reig va ser el primer president del govern d’Andorra, sis homes i una motocicleta van ser testimonis de l’acció del professional que va encarregar-se de retratar l’escena. Dos dels assistents miren a càmera, un somrient i l’altre una mica més desafiant. La resta miren cap a la seva esquerra, com calia esperar, tenint en compte que estaven a la seu d’un partit comunista.
Totes les traces
Malgrat que no s’ha acabat de confirmar, la moto té totes les opcions de ser una Derbi que, en aquells temps, tenia el sobrenom de “Paleta”. En realitat, era una Derbi Antorcha, però va ser un model que molts treballadors del món de la construcció van adoptar i, per tant, se la va batejar de tal manera.
El partit polític es va dissoldre l’any 2014 per crear altres formacions de diferents sigles. La seu ja no hi és, com tampoc es veuen motos com la de la imatge. En queda poc, doncs, de tot el que mostrava una instantània ben curiosa.