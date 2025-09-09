La plaça, els quatre i un drac màgic

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Plaça de Catalunya (1991-2025)
De places se n’ha parlat i n’han desfilat moltes de les que hi ha a la ciutat a aquest espai. Són enclavaments que també han experimentat variacions com es comprova a la imatge més antiga de les que surten avui, que és de 1991, any de la publicació del llibre “Akuna Matata” de Carlos Puerto. Si algun detall distingeix la fotografia més vella de la d’ara no és el banc, que continua al seu lloc, sinó la presència d’un grup de joves, petant la xerrada i amb algun fumant una cigarreta, el que està de cara, dret, i amb una samarreta del cantant Loquillo, llavors molt en auge.
La plaça en qüestió, la de Catalunya, dissenyada per l’arquitecte Carles Escudé i inaugurada el 22 d’abril de 1984, en l’actualitat té una mena de muntanyeta que acull l’escultura anomenada “El Drac Màgic”, obra feta d’acer inoxidable de l’artista Àngel Màdico. Però, inicialment, i ho delata la foto de fa més temps, estava sobre un estanyol. Amb els anys, es va fer un canvi i ni aigua ni res, tot ben diferent.
Estaven al banc
Si tornem als quatre adolescents que estaven al banc quan es va fer la fotografia de principis de la dècada dels noranta, veurem també que la figura de la dreta, amb tot per ser femenina, està com una mica més apartada dels altres tres nois.
Seria interessant tenir notícies d’aquesta petita separació i si, realment, pertanyia a aquest grup. Potser no tenia cap mena d’ànsia per saber de què parlaven els altres o, simplement, esperava a altres integrants que l’atreien més.