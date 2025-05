L’enyor d’un edifici que cal recordar

Plaça d’Anselm Clavé (1985-2025)

Més o menys com passava amb l’escenari de les dues imatges que apareixien a l’edició d’ahir, les que surten avui també dormen a un dels llocs que acostumen a tenir certa incidència a aquest espai. Veure l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat, de tota la vida “els Catalans”, que també ha tingut presència aquí en anteriors oportunitats, és molt enriquidor, en especial per als que no van tenir el plaer de veure-la.

Fotos: Ricard Domènech/Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño

És d’aquells edificis que, lamentablement, van acabar enderrocats. Era una construcció diferent, que aportava un to interessant a la zona. El canvi de l’arribada del tren a la ciutat i el soterrament del tram final i l’estació, va ser una mica el causant. Altres motius hi hauria, segur, però que cadascú tregui les seves pròpies conclusions.

Un dels elements d’aquesta antiga estació era el bar, que queda a la part dreta si tenim en compte des d’on es va fer la foto del passat, que és de 1985, any de la demolició de l’estadi White City de Londres, on es van celebrar proves dels Jocs Olímpics de 1908.

En fotografies

Els nostàlgics enyoren aquesta classe de joies arquitectòniques que ja només sobreviuen en fotografies, la majoria en blanc i negre, o a l’habitació dels records. Són recordances molt nobles, sense cap mena de sentiment de rebuig ni de retrets. Va passar el que va passar i no hi ha retop. No sempre guanya l’opció que més ens agradaria. De fet, no guanya mai l’opció que ens agradaria i, com es diu, sempre marxen els millors.