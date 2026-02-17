Una perspectiva diferent de la nevada

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Plaça Vella (1962-2026)
Continuem amb la nevada de 1962 i també a la Plaça Vella. Després de contemplar una escena curiosa, amb un cambrer servint unes begudes a dues persones que semblen ser dos joves, amb tot el panorama nevat, toca anar una mica més en direcció cap al Sant Esperit per visionar una altra perspectiva d’aquella jornada. Al mig de la plaça es veuen uns arbres afectats per la neu i també unes persones que passegen i desafien les dificultats que provoquen una situació com aquesta. La neu té els seus inconvenients i no solen ser els mateixos que, per exemple, la pluja. Cada esdeveniment relacionat amb el clima té les seves coses.
Com es comprova comparant la imatge del passat amb la d’ara, la Plaça Vella ha experimentat canvis notoris. Ja no és aquella que es veu, de l’any 1962, ni tampoc la prèvia a l’actual. Amb tots els respectes a qui pensi el contrari, amb les darreres variacions es va despersonalitzar una mica i ara, més que una plaça sembla un lloc de pas molt ampli, com tants d’altres per la població.
Hauria d’analitzar
Per motius que hauria d’analitzar un entès, les instantànies amb neu són atractives per al personal. També les de pluja, però guanyen les de nevades, potser pel fet que neva menys que no pas plou.
Una escena presidida per un decorat de neu arriba més que no altres que mostren altres situacions. Per cert, podria ser l’Alfonso el cambrer que sortia a la foto d’ahir, servint unes begudes a una taula amb dos joves, a la Plaça Vella?