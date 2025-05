Més brossa quan mancava l’asfalt

Carrer de Topete / carrer de Viveret (1998-2025)

A la fotografia més vella de les dues que apareixien ahir a aquesta secció, es podia visionar una bona col·lecció de bosses de la brossa apilades en el mig del carrer, a causa d’una vaga del sector. Era de l’any 1978, vint anys abans que la instantània antiga que surt avui i que també ens mostra un panorama similar, amb bosses de residus a una part del carrer. No hi havia prou informació per saber si també es va tractar d’una vaga, però fa la pinta que sí, que el motiu d’aquesta acumulació podia ser el mateix. Si algú ho recorda, li agrairem.

Fotos: Nebridi Aróztegui/Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño



Com es pot observar també a la fotografia de fa més temps, que és de 1998, any del naixement de la gimnasta nord-americana Nicole Ahsinger, el carrer de Topete estava en obres, encara sense que l’asfalt estigués al seu lloc. És un element imprescindible per al bon funcionament de la circulació i perquè els vehicles puguin desplaçar-se amb més comoditat per les ciutats o poblacions. És un material que també es fa servir per a altres usos que no tenen res a veure amb infraestructures de transport.

Sector de la neteja

Si també hi va haver una vaga dels treballadors del sector de la neteja en aquesta oportunitat, a la foto de 1998, el cas és que, finalment, la culminació de la protesta va ser calcada a la que es podia visionar a la imatge de l’edició de dimarts. És a dir, amb les bosses aglomerades, formant una mena de pira figurada que, per sort, no es devia cremar. En l’actualitat, l’aspecte dels carrers són molt més agradables.