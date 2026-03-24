Neu, ara que ha arribat la primavera

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Rambla d'Ègara 1981 - 2026
Els darrers dies hi ha hagut més estones de sol, fet que no està renyit amb el canvi d’estació. Ara ja és primavera, no només a uns grans magatzems. Per això, potser sobtarà que la imatge del passat de les que apareixen en aquesta edició correspongui a una nevada de 1981, any de la mort de Karl August Leopold Böhm, director d’orquestra austríac.
La neu és aquell fenomen meteorològic que, a latituds com la d’aquesta ciutat, fa acte de presència molt de tant en tant. No sempre ni cada any es pot parlar d’una Terrassa nevada i, a més, quan n’hi ha hagut de fortes, sempre es recorden. La nevada de tal any, la nevada de qual any..... O les nevades, en plural.
Com es veu a la instantània més antiga, la neu cobria els vehicles, els arbres i també la famosa màquina de tren que fa anys que dorm a una part de la rambla d’Ègara. Més en concret, a la plaça sense nom. A la foto actual, els arbres estan ben pelats i ja no es veuen cotxes a aquest tros. Més que res, perquè ja no poden aparcar en aquest lloc. Són canvis que han determinat una mica les funcions d’aquesta rambla, per on només baixen autobusos de línia, principalment.
Aquesta època
És més que probable que, aquesta època de l’any ja no nevi. Que ja no caiguin flocs ni res que s’assembli i tot quedi limitat a pluja i, ocasionalment, pedra. Tanmateix, ningú ho pot assegurar. Les coses del temps i la climatologia, a voltes, donen sorpreses inesperades. Són detalls que l’experiència dictamina.