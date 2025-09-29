Obres a una zona ben identificada

Fotos: Nebridi Aróztegui - Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Avinguda de Barcelona 2006 - 2025
Les obres i com va quedar tot després de la seva execució han sigut en moltes oportunitats el cap visible d’aquesta secció. Entra dins de la lògica i ja s’ha comentat en anteriors edicions, perquè, dins de l’esperit d’aquest espai, en especial, el que es busca és veure una mateixa ubicació en dues èpoques distanciades del temps. Algunes vegades, hi ha més anys entre una i altra instantània i, en altres, la distància és més minsa.
Aquesta actuació que es veu a la imatge del passat es tractava de col·locar l’asfalt a l’avinguda de Barcelona. En aquesta foto es pot observar com es treballava en el tram sud d’aquesta via de la ciutat, amb el monument a la Dona al fons. A la fotografia actual es pot comprovar com va quedar tot de net i polit.
Res a veure amb l’acumulació de restes de pedra i altres elements que es poden visionar a la instantània de 2006. Són dos escenaris totalment oposats, i només el monument esmentat ajuden que es pugui identificar la zona. La presència de vehicles de tota classe a la d’ara era impossible que viure-la llavors, amb tot pengim-penjam i encara amb moltes hores de feina pendents.
La seva silueta
L’evolució d’aquesta població es podria cosir amb fotografies d’obres que van anar canviant la seva silueta. És com si un pintor hagués fet quadres de totes per fer comparacions, però estem a una era on la fotografia està a l’ordre del dia. Res més divertit que veure imatges de temps pretèrits, afició que ha crescut.