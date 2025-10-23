“Operació retorn” i una disco mítica

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carretera de Martorell (1979-2025)
La filera de cotxes a la carretera de Martorell que es veuen a la imatge més vella, que és de 1979, any de la mort del pilot irlandès de motociclisme Reg Armstrong, formaven part d’allò que per les vacances, d’estiu i de Setmana Santa, sobretot, s’anomena “operació retorn”. Alguns, com es pot comprovar, es dirigien cap a la part de la rambla d’Ègara (potser molts seguien per la carretera de Montcada) i altres cap a l’autopista o la rambleta del Pare Alegre. Quan es torna en cotxe de vacances i trobes cua, que és un fet molt comú, els renecs afloren de la boca del conductor, però els passatgers també tenen paraules malsonants davant de la situació.
Un dels grans detalls de la part dreta de la fotografia més antiga és que es pot visionar la façana d’una mítica discoteca de la ciutat com fou el Liben’s, que també es llegiria d’una forma diferent, Lybens, i que també es va dir Laser Sex, si la memòria no fa la guitza. A vegades, com amb l’autobús de la instantània del passat de l’altre dia que anunciava la Caixa de Pensions i no cap altre, pot haver-hi errors o confusions.
Un moment qualsevol
A la foto actual, és evident i no cal fixar-s’hi gaire, no hi ha cap “operació retorn”, només és un moment com qualsevol altre dia. Podria ser de dilluns o de diumenge, no hi hauria gaires canvis ni variacions.
Aquest tros de la carretera de Martorell acull ara encara més establiments comercials que abans. Si més no, són més amplis i, tot i que no hi ha cap discoteca, hi passa molta gent.