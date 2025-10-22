Una de les primeres del rànquing

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Avinguda de Jacquard (1980-2025)
Veure com era l’avinguda de Jacquard fa unes dècades segur que sobta a moltes persones que no la van veure en aquella època. Si es fes un rànquing de les zones que més han canviat de cara de tota la ciutat, aquesta seria una de les que ocuparia un dels llocs capdavanters de la llista. És obvi que l’edifici de l’Escola d’Enginyers continua en el mateix lloc, però la resta o gairebé tota, que es pot contemplar a un cantó i a l’altre, ja no hi són.
Fins i tot, hi ha una gran diferència amb el paviment, ara asfaltat i abans empedrat, com acostumava a ser norma d’aquells anys. La imatge més vella, que és de 1980, any de la retirada del jugador de bàsquet nord-americà Kareem Abdul-Jabbar, no desentonaria en un No-Do, amb el seu aroma a temps antic i en blanc i negre. De fet, aquest noticiari ranci que es projectava en els cinemes abans de les pel·lícules va ser vigent fins a 1981, un any més tard que es fes aquesta instantània. Així doncs, la semblança té tot el seu sentit.
On no n’hi havia
El panorama ha canviat i fins i tot hi ha un semàfor on no n’hi havia i també un senyal que indicava que, per allí, s’anava a Matadepera, a la Zona Esportiva o a Rellinas (sic). Pels motius que fossin, el nom d’aquesta població amb vincles importants amb la nostra ciutat, no l’havien catalanitzat. Com quan s’escrivia Tarrasa.
Aquesta avinguda, en memòria de qui va idear un teler mecànic molt avançat en el seu moment, no és molt llarga, però hi passen cada dia multitud de persones i de vehicles.