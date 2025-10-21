Un lloc canviant i les “breaking news”

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Plaça del Doctor Robert (1976-2025)
Que l’edifici principal de la Mútua canviat de cara no és cap exclusiva. I que el seu entorn, com és el cas de la plaça del Doctor Robert, també ha variat en les últimes dècades, tampoc és cap “breaking news”, que en el món del periodisme s’acostuma a etzibar a qui ve amb una notícia pensant que és novetat quan, en realitat era més vella que l’anar a peu. Són coses de cada professió, com el “pareu màquines”, que ve a ser, més o menys, un sinònim del “breaking news”. Per fer broma i que la gent rigui una estona sense abusar, sempre van bé aquestes sentències divertides.
Com es deia a l’inici, aquest centre hospitalari ha experimentat moltes mutacions i ha crescut respecte a quan es va construir. I la zona, com quan es va construir l’aparcament subterrani que hi ha a sota, a les entranyes d’aquesta plaça. D’ubicacions canviants n’han desfilat un bon nombre per a aquesta secció i, segur, també ho ha fet aquesta mateixa que torna a sortir avui.
A la imatge més actual es pot veure com a la part esquerra, hi ha unes obres, el que confirma això, que hi ha hagut diverses alteracions i no seran les últimes. Inqüestionablement.
Un submarí nord-americà
A la instantània del passat, que és de 1976, any en què es va enfonsar el submarí nord-americà USS Chopper, es veu un autobús de la línia 8 de llavors, amb un anuncia de la desapareguda Caixa de Terrassa i també un cotxe amb matrícula de Logronyo. Són alguns dels detalls que es poden observar a més dels mencionats.