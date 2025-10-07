Paisatges que són totalment oposats

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer del Portal Nou / Carrer de Baldrich 1999 - 2025
Continuant amb la temàtica encetada a l’edició d’ahir, la fotografia del passat que podem veure també té una estreta relació amb protestes pel desallotjament d’una casa ocupada. En aquest cas, l’acció es trasllada a prop d’on hi ha encara la comissaria de la Policia Nacional i es poden contemplar alguns dels de llavors vigilant els moviments dels joves que mostraven el seu enuig per la situació creada.
Entrant directament en detalls de l’entorn, es veu molt clar com ha canviat aquesta ubicació d’ençà que es va fer la instantània més vella, que és de 1999, any de l’estrena de la sèrie animada “Bob Esponja”.
L’entorn actual ens mostra un paisatge completament oposat, amb edificis considerables, locals comercials i, fins i tot, aparcament per a les motocicletes. És una visió molt més adequada als temps d’ara i res a veure amb les restes d’aquella localitat farcida de fàbriques o magatzems i habitatges d’una planta o, com a molt, amb un pis i prou. De blocs de pisos, ben pocs.
Fa més temps
El carrer tal com s’observa a la foto de fa més temps és un carrer amb poca varietat, monòton i sense molt a ressaltar. Hi ha detalls que, tot i que no es poden visionar a cap de les dues fotografies, la de 1999 i la de 2025, que suren en l’ambient i que, els que coneixem la zona, situarien sense cap mena de problema al seu lloc. Si algú té dubtes, només ha de passar per aquesta part de la població i començar a fer un recompte d’aquestes particularitats que no es veuen.