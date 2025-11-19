Un enclavament dedicat al saber

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Avinguda de Jacquard / Carrer de Colom (1979-2025)
Segons apunta el portal termcat.cat, un col·legi major és un “edifici on conviuen habitualment diferents estudiants universitaris sota una reglamentació comuna”. En altres fonts també es diu que “forma part d’una universitat, i de fet, sol estar situada a la perifèria del mateix campus universitari”. Més o menys, això és el que devia ser el que es veu a la instantània del passat, llavors anomenat Colegio Mayor Alfonso Sala. En els nostres dies, aquesta construcció acull les activitats que dur a terme la UPC, és a dir, la Universitat Politècnica de Catalunya.
L’edifici que és objecte de l’anàlisi d’aquesta secció toca l’avinguda de Jacquard i el carrer de Colom, i té a davant la carretera de Castellar. Hi ha diferències més aviat minses entre les dues imatges. A la més vella, que és de 1979, any de la cabra segons l’horòscop xinès, l’austeritat és més que evident. Per exemple, a les escales que donen accés al col·legi, no hi havia les baranes que sí que es poden visionar a la fotografia més actual.
En el sostre
Si ens fixem atentament en el sostre, també podrem comprovar que s’hi va afegir una nova construcció al davant de la que ja hi havia a finals dels anys setanta. Es detecta certa disbauxa pel que fa als vianants que es veu com travessen els carrers sense gaires prevencions, com si fossin inexpugnables i sense por de ser devorats per algun vehicle. No cal incidir en tot un clàssic a aquest espai, el de com eren els automòbils d’aquella època en comparació als d’ara.