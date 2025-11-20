Quan aquí s’entrava a la Puríssima

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer del Camí Fondo (1982-2025)
Ja fa un temps, l’edifici de l’Escola Pia del carrer del Camí Fondo era on hi havia un centre escolar que, si bé oficialment era el col·legi de les “Misioneras de la Inmaculada Concepció”, popularment tothom li deia la Puríssima. A la revista Terme, Helena Peña Gómez escrivia que era “conegut com les concepcionistes del Camí Fondo”.
A la fotografia del passat, que és de 1982, any del Naranjito, es pot observar l’entrada a aquesta escola religiosa per a nenes. Algunes de les seves alumnes, concretament tretze, van formar part del que llavors era el Curs d’Orientació Universitària (COU). Era el curs 1974-75 i va ser per primera vegada que a l’Escola Pia hi havia noies com a alumnes. Benauradament, en els nostres dies això sembla un conte de la vora del foc i nens i nenes i nois i noies compareixen aules sense que ningú s’exclami.
A la instantània actual, ja es veu el cartell que deixa en evidència que es tracta de l’Escola Pia. A aquest recinte, els assistents es formen en estudis superiors. És el batxillerat, que està compost de dos cursos, primer i segon, com no podia ser d’una manera diferent.
Les classes
Queda lluny aquell 1982, quan es va fer la foto antiga, en la qual es veuen nenes que, suposadament, han acabat les classes. O potser era el moment d’incorporar-se, es fa complicat saber-ho amb certesa. Hi ha la típica tanca que es posa a les portes de les escoles, per evitar que els cotxes. Ara, per aquest carrer, no hi passen. Molt millor.