Petites escenes en un embús d’abans

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Placeta de Saragossa 1981 - 2025
La instantània del passat tenia un motiu: es volia posar de manifest els embussos de trànsit que hi havia per aquesta part en aquells moments. Més o menys, com passa a zones de la ciutat que acumulen molts vehicles en els nostres dies, cosa que promou l’empipada del veïnat i les consegüents protestes. Pel que es veu, no passa el temps pel que fa a algunes problemàtiques comunes a una ciutat com aquesta.
També es veuen un parell de cotxes i una moto al fons a la fotografia actual, però res en comparació a la veritable cua que es pot observar a la més vella, que és de 1981, any de l’estrena de la sèrie televisiva “Dinastia” a través del canal ABC.
Al principi, al costat esquerre, un cotxe a mitges amb el que s’endevina que és una família. El conductor no mira a la càmera, però sí que ho fa l’infant que té al seient de darrere. Un motociclista, amb una Vespa, no porta casc i sembla mirar l’hora. Llavors, això de portar casc encara estava a les beceroles. Avui en dia, seria multat ràpidament per les autoritats que vetllen per aquests temes. Més al fons, sota el rètol que diu “Almacenes Torras”, es veu un autobús de llavors. També es veu a una altra part el d’un altre mític establiment, “Electrònica Solà”. A la dreta, gent com si esperés una cavalcada està atenta.
Sembla un puzle
En definitiva, tot sembla un puzle de petites escenes que acaben configurant una d’aquelles fotos del passat que tant agraden a aquesta secció. Torna a aparèixer una imatge deliciosa.