Pels voltants d’un camp de futbol

Camp del San Cristóbal - Avinguda del Vallès 2005 - 2025

Aquest tros de l’avinguda del Vallès ens mostra el camp municipal de Ca n’Anglada, on juguen els equips del San Cristóbal. Com es pot veure a la imatge més vella, que és del 2005, any de la mort del director de cinema i productor Robert Wise, tant l’entorn com la part de recinte que es pot observar, han canviat considerablement. A la fotografia més actual, es pot contemplar una tanca molt més dels nostres dies mentre que, a la del passat, es veu tot una mica més rudimentari. Com sempre, el pas del temps determina el paisatge i, a la vegada, fins i tot els materials emprats per a la construcció d’equipaments com aquest. Fins i tot les tanques publicitàries tenen un aroma molt distint.

Fotos: Nebridi Aróztegui - Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño



A la instantània de fa vint anys, el detall més estimable, tanmateix, és la masia que s’aixeca al centre, cap al fons. Com ens explica el fotògraf i historietista Rafael Aróztegui, és la de Can Cornet, ja desapareguda.



Al voltant dels recintes esportius, habitualment, hi ha vehicles, és un fet demostrable, però no passa en cap de les dues fotos que apareixen avui a la secció. Tampoc hi ha asfalt i el camí continua en els nostres dies, més o menys, tal com es veia llavors.

Equipaments esportius



A la ciutat n’hi ha un munt d’equipaments esportius, no només per al futbol, com és el cas. També hi ha recintes per a la pràctica d’esports de pista i altres espais per dedicar una estona a aquesta classe d’activitats. Alguns, com el de la fotografia, estan en llocs més apartats mentre que n’hi ha molts que conviuen amb blocs de pisos i comerços.