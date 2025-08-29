Per acabar, el joc de les set diferències

Les Fonts - Carretera de Rubí (1977-2025)
Per acabar aquesta passejada pels carrers, carreteres i altres indrets del barri de les Fonts, res més entretingut que intentar jugar a allò de les set diferències que es troba a molts diaris. És un passatemps que acostuma a servir per distreure’s, juntament amb mots encreuats, sopes de lletres, autodefinits, problemes d’escacs i, els més moderns, els sudokus. Hi juguem? La primera diferència notable entre la fotografia més vella, que és de 1974, any en què l’irlandès Seán MacBride i el japonès Eisaku Satō van endur-se el Premi Nobel de la Pau, i la més nova és la forma del cartell que anuncia que el conductor o caminant, està endinsant-se en territori de les Fonts.
Ja en tenim una. La segona seria que, al cartell de la imatge més antiga, posa Tarrasa i no Terrassa com a la nova (tot i que les Fonts es manté en català). A més, al cartell que es veu a la instantània actual s’indica amb un senyal que no es pot superar els 50 quilòmetres per hora de velocitat, un avís per a tots els vehicles.
Petit rètol
La quarta diferència seria que, a la foto de 2025 també hi ha un petit rètol fent publicitat d’un restaurant que està molt a prop, Ca l’Eduard. I la cinquena podria ser que, on hi ha el cartell, a la de fa més temps, encara hi ha terra i no s’havia asfaltat. En manquen dues. La sisena és la presència d’aquells senyals de pedra que hi havia abans, com es veu a la foto del passat, que indicaven en quin quilòmetre de carretera s’estava. La setena és el camió a la de 1974 i el flamant automòbil a la imatge dels nostres dies. Final.