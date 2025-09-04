Places emergents i elements estables

Avinguda de Jaume I - Plaça d’Andalusia (1995-2025)
Podria ser que, contemplant detalladament la fotografia del passat, que és de 1995, any en què el Barça de bàsquet es va proclamar campió de l’ACB, algú podria fer-se la idea que el que es captava aquell dia per part del fotògraf era una obra o qualsevol acció encaminada a arreglar una zona determinada. Doncs no va ser per això, que ningú es decebi ni pensi qualsevol cosa. El que passava quan es va immortalitzar aquesta escena era l’enderrocament dels habitatges que hi havia a la part dreta per acabar confeccionant una plaça nova per a la ciutat, la d’Andalusia.
El resultat final es pot comprovar a la instantània actual. Ja no hi ha restes de pedres, de totxanes ni d’arbustos. Tot ben net i preparat per a ser un dels serveis més de cara a la població i que facilita el pas d’un cantó a l’altre, al costat de l’avinguda de Jaume I.
Hi ha elements que, amb variacions, han mantingut la seva presència a aquest escenari. La parada de l’autobús urbà, per exemple, que amb les lògiques modificacions que marquen els anys, continua a la mateixa ubicació, una situació que no sempre és així. Moltes, amb el temps, han passat a altres enclavaments, pels canvis ordenats per aquells que manen.
Molta memòria
No cal fer molta memòria ni apel·lar a la història per recordar que, a aquesta localitat, hi ha places de tota la vida i altres que s’han anat incorporant amb les novetats arquitectòniques i urbanístiques. Les antigues sempre seran les més emblemàtiques, és una qüestió inevitable.