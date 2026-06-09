Poca gent tot i ser després de vacances

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Plaça Vella (1979-2026)
Si un detall dels de la fotografia del passat, que és de 1979, any en què el Cruz Azul va guanyar la lliga de Mèxic, és molt evident és l’any de quan es va fer. Es pot comprovar veient un cartell a la seva part dreta, on posa Culturàlia 1979. Per tant, cap dubte raonable per sospitar que la instantània correspongui a aquest any, llevat que el cartell continués a aquest enclavament més temps del previst.
La Plaça Vella es veu molt canviada, si anem cap a la foto actual. Hi ha un ambient molt d’aquella època a l’antiga, que es va fer gairebé quatre anys després de la mort del dictador. Eren moments de molts canvis i, amb els anys, aquesta plaça encara experimentaria més variacions. No es veu per la perspectiva de la fotografia, però tot era molt diferent.
Dels comerços que hi havia i ara ja no hi són se n’ha parlat amb amplitud en anteriors edicions d’aquesta secció i, potser, per un dia seria bo descansar per centrar-se en altres aspectes. Possiblement, tanmateix, el problema és que hi ha poques particularitats.
Dos cotxes aparcats
Es podria apuntar els dos cotxes aparcats a la part esquerra, com a molt destacable. Tenint en compte que es va fer a finals del mes de setembre, quan la ciutat ja ha recuperat del tot el seu color després de les vacances d’estiu, estranya molt veure tan poca gent pel carrer. Va ser el 29 del 9 de 1979 i era dissabte, un dia que, comunament, aplega a molta ciutadania pel centre de la ciutat. Una explicació coherent costa de trobar.