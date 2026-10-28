Una sortida ves a saber cap a on

Fotos: Miquel Mundet / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carretera de Castellar (1972-2026)
No cal ser un expert ni el més llest del planeta per saber que el que es reflecteix a la imatge més vella és la sortida d’una cursa atlètica per als més joves. Va ser en el 1972, any en què hi va haver el famós accident d’avió conegut com la tragèdia dels Andes. El motiu d’aquesta trobada esportiva, tanmateix, no s’especifica al dors de la instantània i, per tant, no es poden aportar detalls de tot plegat.
Es va celebrar una carrera, amb una participació força destacada i poca cosa més, a parts de les clàssiques particularitats que es poden derivar de la comparació clàssica entre les fues fotos, la de l’ahir i la de l’avui.
L’expectació és prou alta i els que van anar a contemplar la sortida es veuen amb posats distesos, com si aquesta cursa, més que competitiva, fos una manera de passar l’estona i poca cosa més. No sempre les proves atlètiques han de ser per guanyar i, en moltes ocasions, hi ha altres components o factors a darrere.
També es veuen atletes somrient, encara que la gran majoria fan aquella cara seriosa que, fingida o no, s’acostuma a lluir quan hi ha esdeveniments d’aquesta índole. És una situació habitual i no ens hauria d’estranyar. Cares d’estar per a la feina.
Aquesta cursa
Com és corrent, seria bo si algú recordés de què anava aquesta cursa i qui va ser-ne el vencedor, serà una informació ben rebuda. No és un desig imprescindible, però sempre va bé saber més aspectes de les fotografies de fa més temps que van desfilant per aquesta santa secció.