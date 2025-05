Quan manquen línies per explicar

Raval de Montserrat (1998-2025)

Contemplant amb detall la fotografia actual, acabada de sortir del forn, qui ho diria que té a veure amb la del passat, que és de 1998, any del naixement del geòleg, vulcanòleg i espeleòleg francès Haroun Tazieff. Els canvis són tants que potser mancarien més línies de les que es poden omplir en aquesta secció. No és la primera vegada que passa un fet similar i, en anteriors oportunitats, ja es va reclamar aquesta falta d’espai.

Fotos: Ricard Domènech/Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño



Però tampoc cal alarmar-se ni fabricar una polèmica que no té completament res de polèmica. Els articles són els que són, i els espais donen pel que donen. És una veritat absoluta com que l’univers està ple de covards de manual i de gent de baixa estofa. Pobrets.

Aquestes imatges ens traslladen al raval de Montserrat i a una de les ales del Mercat de la Independència. Com es pot comprovar a la instantània del passat, llavors era un part ideal per descarregar mercaderies. Si més no, semblava que hi havia més accessibilitat. A la foto d’ara, es veu un accés que encara serveix, en especial per als vianants, amb la terrassa d’un establiment del sector de la restauració.

Els nostres dies

No sempre s’acaba confeccionant un paisatge com el de la imatge dels nostres dies. És innegable que la ubicació queda molt millor com la podem visionar en aquests moments que no pas com era llavors. És evident, a més, que tot es veu molt més nou. Com és típic en aquest “Ahir i Avui”, que ens ensenya com era i com és.