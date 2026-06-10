Temps de canvis i de fotocòpies en color

Fotos: Ricard Domènech / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer del Teatre (1993-2026)
L’escena que centra la imatge més antiga d’avui, que és de 1993, any en què el matemàtic britànic Andrew Wiles va solucionar l’últim teorema de Fermat, ens ensenya un edifici que ja ha aparegut en diverses ocasions en aquest espai, el que acull a Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Un dels aspectes que es poden destacar quan es fa la comparació entre les dues instantànies, és la publicitat que hi ha a la paret de la part dreta de la construcció. L’anunci ens recorda un establiment que va romandre durant molt de temps al carrer de Sant Pere, Cardellach Còpies. I, destacat, l’anunci remarcava que aquest comerç feia fotocòpies en color.
Aquest també seria un dels apartats que tenen la seva rellevància en aquesta secció, el fet de comprovar com el que en els temps de la foto més vella era de darrera hora i d’una modernitat exultant, ara ens sonen a rampoines del passat, amb tot el respecte. Allò que sempre molesta al jove quan ho diu un de més veterà, “en els meus temps.....”.
Per aquest carrer
Com també es constata mirant la instantània de la dècada dels noranta, els vehicles circulaven per aquest carrer a la inversa de com ho fan ara. Bé, els vehicles autoritzats que poden circular per una zona amb restriccions, que quedi clar. Cardellach Cópies va tancar, com molts altres negocis d’aquesta part de la ciutat. És el que passa quan les novetats, sobretot tecnològiques, acaben devorant les feines que, uns anys abans, eren imprescindibles o, més ben dit, eren innovadors.