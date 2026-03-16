Un robatori i una pelleteria tancada

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer del Cardaire (1980-2026)
Aquest local, que a la imatge actual es pot observar que està disponible per si alguna empresa està interessada a tenir la seva seu aquí, en els temps de la instantània antiga, que és de 1980, any de l’estrena de la pel·lícula “The Earthling”, acollia una pelleteria. I, com també es pot contemplar mirant-la atentament, aquell dia estava tancada per un robatori. Això sí, els seus gestors deixaven ben evident que es tractava d’un tancament temporal.
És de suposar que en el robatori, els lladres es van endur moltes peces i, per tant, no es podia mantenir de cara al públic a l’espera de l’arribada de nou gènere. O, potser, eren ordres de la policia i els investigadors del cas, que encara havien de buscar algunes empremtes o proves per mirar de trobar els culpables.
Un detall que a molta gent se li escaparà, més que res per un tema de temps, ja que no havien nascut llavors o encara eren massa petits per recordar-ho, és que aquest carrer, en aquella època, no era el del Cardaire com ho és ara. Era el de Sant Fructuós. Antigament, i segons s’explica a la pàgina web oficial de l’Ajuntament d’aquesta ciutat, també havia tingut la denominació de carrer Alagorda.
No és tan comú
Que els carrers canviïn de nom, ara ja no és tan comú, però va passar, principalment, als anys de canvis de règim, com quan es va passar de la república a la dictadura, passant per una cruenta guerra civil. En els nostres temps ja no és un fet tan freqüent. Cardaire és la manera popular de dir “cardador de llana”.