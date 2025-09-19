Trobant la ubicació d’un bar musical

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer Major de Sant Pere (1988-2025)
De vegades, trobar exactament la ubicació actual a través d’una imatge del passat no resulta la cosa més fàcil del món. Encara més, algunes instantànies antigues de les que es van a triar a l’arxiu d’aquest mitjà, es queden sense aparèixer a aquesta secció perquè no hi ha manera d’aconseguir fixar el lloc actual. Són inconvenients de l’ofici aquest de confrontar dues fotografies diferenciades en el temps. No tot són flors i violes, que diria aquell.
A aquesta possible dificultat per trobar un punt exacte, es pot afegir, i passa bastants cops, que aquella part de carrer, ciutat, plaça o el que sigui, ja no és la mateixa. Ha variat en algun sentit que la fa completament diferent del paisatge que es podia visionar quan es va fer la foto de fa més anys. Llavors, la complicació pot augmentar de manera considerable.
Tota aquesta espècie de dissertació ve perquè a la foto de fa més temps de les que surten en aquest cas, que és de 1988, any en què va entrar en vigor la prohibició de vendre tabac als menors de setze anys, apareix un local d’oci de l’època anomenat Círculo.
En una zona
Aquest musical estava situat en una zona que, d’entrada, fa tots els indicis de ser tranquil·la i, potser, no li faria gràcia al veïnat les possibles conseqüències en forma de soroll que podien alterar la pau. És una pura especulació i potser no va ser així. Eren moments en què l’oci nocturn estava més centralitzat. Posteriorment i, a poc a poc, tot va anar desplaçant-se cap a altres enclavaments i altres itineraris.