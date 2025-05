Un “Ahir i Avui” més que cap altre

Rambla de Francesc Macià 2005 - 2025

Més que mai, les dues fotografies que surten avui exemplifiquen l’esperit d’aquesta secció. És un “abans i després” de llibre i podria ser la mostra que aparegués a un diccionari, al costat de la definició d’aquest espai, “Ahir i Avui”. Si es fa la comparativa a la inversa, veiem un equipament bastant modern, d’aquells que té una bona presència. És el Casal Cívic i Comunitari del barri de Sant Pere Nord. Però no va caure del cel. El van reclamar com es pot constatar amb una ullada a la imatge del passat, que és de 2005, any en què es va atorgar el Premi Nobel de Medicina als metges australians Robin Warren i Barry Marshall.

Fotos: Nebridi Aróztegui - Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño



S’evidencia que es va haver de gruar aquest casal. A la instantània més antiga es pot llegir a la pancarta de les més modestes que s’hauran vist en tota la història de les protestes o reivindicacions. “Casal d’Avis ¿Cuándo? La Generalitat ¡No Cumple!”. A més, destacant amb color vermell dos punts que es volien remarcar, segurament. Quan arribarà? Ens estan prenent el pèl?, que podrien ser la versió dels nostres dies d’aquesta pancarta que, reiterem, és deliciosa per tot el que transmet.

Una realitat

El casal va acabar sent una realitat. Per la insistència del veïnat? Podria ser. El cas és que si l’administració no complia, algú els hi havia de recordar. Eren temps ja molt més actuals, a la meitat dels anys 2000, res a veure amb altres èpoques de moltes més protestes i reivindicacions. Si així es va aconseguir, felicitacions als que no van defallir.