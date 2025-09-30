Un canvi de nom per petició veïnal

Fotos: Nebridi Aróztegui/Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Plaça del Gas (2007-2025)
Com es veu amb tots els detalls possibles a la imatge del passat, que és de 2007, any de la mort de l’arquitecte suís Livio Vacchini, així eren els terrenys que donarien pas a la plaça del Gas, que es va anomenar així perquè estava a l’espai ocupat per l’antiga fàbrica i magatzem de gas de Terrassa, entre 1860 i 1970. Però és una denominació molt moderna, concedida segons explica l’Ajuntament a la seva pàgina web oficial, l’any 2024, a petició del veïnat. Anteriorment, havia sigut la plaça de les Ordidores com s’afegeix a aquesta informació.
Després de remodelar tota la parcel·la, la plaça va quedar força atractiva, tal com es comprova a l’hora de visionar la instantània d’ara. Hi ha el que s’espera a una plaça: llocs per descansar, espai per al lleure dels infants, vegetació i un disseny més o menys acceptable i que pot agradar a gairebé tothom.
Res a veure amb tot el que es mostra a la foto de fa més temps, amb una llista de cotxes aparcats, tanques caigudes, restes de totxanes i també algun residu amagat. No ha de sorprendre el seu estat, ja que la plaça es preparava per ser remodelada i viure un canvi de cara important.
Que no surten
En els últims mesos han aparegut per aquesta secció places que no surten gaire sovint o que, fins i tot no havien tret el cap mai. Les més estel·lars, les que sabem i no cal tornar a repetir els seus noms, tenen més presència perquè acostumen a ser més transitades. Però les que són com aquesta, la del Gas, també tenen dret a tenir el seu dia.