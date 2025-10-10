Un habitatge en mal estat i una mirada

Fotos: Cristóbal Castro/Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer de Gutenberg (1999-2025)
El motiu de la fotografia antiga van ser les queixes veïnals per l’estat de l’edifici que es pot observar, una casa del carrer de Gutenberg que no estava en el seu millor moment. Unes tanques posades pel consistori eren el remei més immediat per evitar que algú passés massa a prop del lloc. La imatge més vella, que és de 1999, any en què hi va haver el devastador terratrèmol de Jiji, a Taiwan, ens ensenya a una senyora de la mà de qui, molt probablement, era la seva neta i que no se’n va poder estar de mirar a la càmera o, més aviat, al fotògraf que estava a punt de fer el clic.
Era una mirada de retrets, descontenta o molesta perquè la fotografiaven? O, simplement, una mirada rutinària, com qui ja ha vist el mateix centenars de vegades? La qüestió és que la senyora va passar per allí en el precís moment en què el retratista premia el botó corresponent. Són dècimes de segon les que separen de sortir o de no sortir en una instantània, és evident.
Cap a la fotografia
Si es fa el canvi cap a la fotografia més actual, es constata que la finca va passar per un procés que va derivar al que hi ha ara, uns baixos amb un local comercial i una porta al costat que, se suposa, permet accedir a una planta o plantes superiors.
Els dos edificis del costat, a la dreta i a l’esquerra, més o menys, es mantenen com eren llavors, quan es va fer la foto de finals dels noranta. Aquell habitatge que amenaça en caure a trossos i, per això, els veïns es queixaven, va passar a ser estable i segur.