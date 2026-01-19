Un homenatge a un músic i una cobla

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Plaça del Mestre Serrat 1982 - 2026
Les dues imatges de l’edició d’avui ens ensenyen la plaça del Mestre Serrat que, pels que no ho sàpiguen, fou director de l’Escola de Música de Terrassa i director de la Banda Municipal fins que va traspassar, l’any 1944. Era nat a Sant Joan de les Abadesses i va arribar a aquesta localitat l’any 1925. A la instantània del passat, que és de 1982, any en què el pilot nord-americà Gordon Johncock va endur-se les 500 milles d’Indianapolis, la Cobla Ciutat de Barcelona es veu a l’escenari, en una jornada d’homenatge al titular de la plaça. Un bon detall, cap dubte.
A l’acte hi va assistir un bon nombre de persones, se suposa atretes per la música i pel fet que es recordava a un prohom de la població, encara que no nasqués aquí. La plaça no sembla molt diferent si es compara a com era llavors i l’edifici del centre, el que servia d’escenari dels músics, tampoc ha variat gaire. Destaca que portes i finestres, estan tapiades, presumiblement per por a alguna ocupació.
La presència
Un dels detalls que més es noten és la presència, a la foto d’ara, d’un pal de la llum. Aquell any encara no hi havia res i és possible que el temps fos l’encarregat d’obrir aquesta necessitat. Passa amb moltes de les coses d’una ciutat com aquesta.
Els homenatges estan bé. Hi ha qui pregona que s’han de fer en vida, però això són qüestions que arriben quan arriben i no sempre es pot encertar. Tenir un nom d’una plaça és, de per sí, una bona demostració d’estima. Cap dubte.