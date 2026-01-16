Un incendi, el frontó i records del passat

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer de Sant Valentí (1980-2025)
No. La foto més vella de les dues que surten a aquesta edició no té res a veure amb cap bombardeig. Es va fer per testimoniar un incendi, concretament el de la fàbrica Puig Oliveras, als voltants del carrer de Sant Valentí. Aquest tros que es veu en primer pla, és el carrer del Frontó que, com s’explica a la pàgina web de l’Ajuntament, “pren el nom d’un frontó, inaugurat el 18 de juny de 1895, que hi havia hagut al passeig del 22 de Juliol, a la cantonada amb aquest carrer”. Un frontó que, com també explica, “va estar en servei només tres anys”.
Tanmateix, el que centra l’atenció de la instantània de fa més temps és l’incendi. Els bombers i les restes de fum són la certesa que va haver-hi una intervenció per apaivagar les flames. A la part dreta de la imatge, un grup de persones fent el pipa i observant l’escena amb molta calma. Quan s’extingeix un incendi, és normal que marxi el desassossec i aterri la tranquil·litat. No només amb aquesta mena de sinistres. També passaria en el cas d’altres desastres.
La foto actual
Aquesta part de la ciutat, com es pot confirmar visionant la foto de 2026, ha experimentat una mutació interessant i, on hi havia la fàbrica cremada, ara hi ha carrer. La composició de les localitats va variant i s’adapta als nous temps i necessitats.
Les runes que es veuen podrien significar una mica tot això, aquests canvis del passat al futur, que per endavant s’enduen coses materials, però també un munt de records.