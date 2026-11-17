Fotos: Ricard Domènech - Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Plaça Vella 1987 - 2026
“Arribada a Terrassa del Bus Olímpic de Barcelona’92”, posa a darrere de la fotografia més vella de les dues que surten avui, que és del mes de gener de 1987, any del naixement de la cantant d’òpera noruega Lise Davidsen. Com es pot comprovar, l’escena és a la Plaça Vella i es pot visionar un grapat d’infants, contents, i amb una mena de targeta a la mà, que segurament seria algun detall que els que portaven el bus itinerant aquest els van regalar. Segons sembla, els interessats es podien apuntar com a voluntaris per a aquest esdeveniment i col·laborar en l’organització dels Jocs.
A més, també es van repartir un seguit d’articles promocionals, com adhesius, xapes i altres petits records amb la imatge oficial de Barcelona’92 “per fomentar la participació ciutadana”. La finalitat d’aquesta activitat per part d’aquest autobús que va recórrer diverses ciutats era “donar a conèixer el projecte olímpic”. I aquesta localitat, que seria subseu, acollint les competicions de hockey, masculina i femenina. No podia quedar a part d’aquest recorregut.
Una càmera
No és patrimoni de la canalla fer gatzara quan es troben una càmera davant dels seus nassos. També ho fan molts adults, moltíssims. Saluden i fan tota mena d’escarafalls, sigui per sortir a un diari o a una televisió. Si se’ls acosta un micròfon de la ràdio, la cosa canvia, ja que no hi ha imatges i, per tant, l’interès minva en aquest sentit de figurar. Alguns dels nens ni tan sols van mirar al fotògraf, però els que ho van fer van guanyar per golejada.