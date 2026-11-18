Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Rambleta del Pare Alegre (1990-2026)
Es veuen uns camions que acabaven d’abocar una gran porció de terra que anava destinada a la construcció dels jardins, segons el que es va escriure al dors de la imatge. Mirant la instantània actual, es pot confirmar que sí, que hi ha un tros amb gespa i s’entreveu la presència d’algun arbre. Es pot considerar com un jardí? Probablement, la resposta és afirmativa, encara que si s’establís un debat, hi hauria opinions de tots els colors.
La fotografia més antiga, que és de 1990, any en què la tenista nord-americana Zina Garrison va perdre la final del torneig de Wimbledon, ens mostra una entrada a la ciutat bastant senzilla, amb molts dels detalls que es veuen a l’actual per acabar d’arribar. És un dels fets més corrents en aquesta secció i, per aquest motiu, tampoc caldria començar a fer una relació de particularitats que diferencien una imatge de l’altra.
Els camions que es poden observar són de bolquet, que és com es diuen els que, segons es pot trobar per internet, van “equipats amb una caixa o tremuja oberta que s’inclina mitjançant un sistema hidràulic per a descarregar materials a granel, com sorra, grava, terra, pedres o enderrocs, de manera ràpida i sense esforç manual”.
Trabuc o tombarell
Segons s’explica al portal Termcat, aquest camió específic també es pot anomenar com a trabuc o tombarell. Són molt freqüents en el sector de la construcció, com es podria dir que és el cas. Elaborar uns jardins o alguna cosa similar, es pot considerar com a tal.