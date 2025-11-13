Una nevada fregant la fi de la temporada

Fotos: Ricard Domènech / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Pont de Sant Pere 1993 - 2025
No, de moment no hi ha notícies de possibilitats de neu a la nostra ciutat ni a la resta del territori. Encara no s’han pogut veure flocs caient i el personal embadalit, com si s’acabés el món. Però si algun avantatge té aquesta secció és que es publiquen fotografies del passat d’imatges de l’estiu en el mes de novembre o de nevades el mes de juny. Podríem donar-li la culpa a qualsevol de les coses que acostumen a rebre, com la globalització, per exemple.
Les dues fotografies que es poden examinar avui tenen el pont de Sant Pere com a punt d’atenció indiscutible. La diferència és que, a la instantània més antiga, que és de 1993, any de la mort de la cantant d’òpera nord-americana Arleen Augér, es veu com havia caigut una bona nevada en una data inusual, a principis del mes de març, si no ens enganya la referència de darrere de la foto.
Una nevada quan ja gairebé toca deixar tot l’elenc de jaquetes, abrics, bufandes i guants a l’armari, no deixa de ser una notícia d3 les que impacten. Com si arribés una onada de calor en el mes de desembre. Pols oposats que, pel que sigui, es troben sense explicació.
Anteriors divulgacions
El pont, com s’ha vist en anteriors divulgacions d’aquesta secció, ha canviat força i a principis dels noranta era com més glamurós, per la seva configuració i els materials que el formaven. Ara no està malament, tampoc entrarem en disquisicions, però s’ha d’admetre que no és el mateix. No és res greu. Són dues maneres de concebre un pont. Poc més a comentar.