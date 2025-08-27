Una acció una mica menys glamurosa

Les Fonts (III)- Passeig del Ferrocarril (1974-2025)
Feia uns dies que no sortia un pas a nivell, un element que, per a moltes persones d’edats més joves, pot sonar a una altra galàxia. Però no, és un record molt viu encara a les ments d’una gran part de la ciutadania que podria explicar moltes històries al voltant d’un dels diversos pas a nivells que hi havia a aquesta població i que, actualment només són això, un episodi en els llibres i en el pensament quan torna al passat, llunyà o no tant.
A aquesta part de les Fonts, la que voreja el restaurant de tota la vida, El Casal, i que té l’estació dels Catalans a tocar, ara hi ha un pas d’aquells que en diuen deprimit, o alguna cosa similar. Tanmateix, en els temps de quan es va fer la imatge més vella, que és de 1974, any de la publicació de “Sundown”, el novè àlbum del cantautor canadenc Gordon Lightfoot, hi havia aquest pas a nivell que era tot un esdeveniment per la forma en què es barrava el pas a vianants i vehicles quan havia de passar el tren.
Contar històries
La sensació és que ja s’ha narrat aquí l’escena amb anterioritat, però és el que té això de contar històries. El cap d’estació o algun dels treballadors, abans de l’arribada del tren, es desplaçava cap a aquesta part i desendollava, podríem dir, les cadenes que hi havia als dos cantons i les situava a tall de barrera. Quan passaven tots els vagons, es procedia a l’acció contrària. Imaginem-nos la de vegades al dia que es duia a terme aquest moviment. Ara, sense el pas a nivell, tot és com molt més ràpid i amb menys perill, però menys glamurós.