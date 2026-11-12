Una alegria i una cursa de cambrers

Fotos: Miquel Mundet / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Raval de Montserrat (1984-2026)
En un món en el qual se celebren curses de tot, amb algunes molt curioses i originals, amb formatges rodant muntanya avall i altres particularitats estranyes, no podia faltar una de cambrers, que no és cap novetat perquè, com es veu a la fotografia més antiga d’avui, que és de 1984, any en què Brian Mulroney va guanyar les eleccions al Canadà, que no hi haig d’anar, ja se’n feien.
La imatge ens mostra l’entrega de premis de l’edició d’aquell any, a una ubicació tan solemne com el raval de Montserrat, just davant de la façana de l’edifici principal de l’Ajuntament de la ciutat. Alguns regidors del moment, davant d’una munió de safates plenes de refrescs famosos i gots, es van encarregar de l’acte.
El vencedor, trofeu en mà, com d’aquells dels tornejos antics de futbol sala que es feien a aquesta localitat i a moltes d’altres, mira directament a la càmera que estava a punt de deixar testimoni del seu triomf. L’aixeca, com fan els campions, i no pot evitar un somriure de satisfacció per l’èxit. Com es comprova, va arreglat, amb una vestimenta de luxe, típica dels del seu gremi quan es vestien de categoria.
Els hauria agradat
Moltes persones se’l miren i, possiblement, alguns l’envejaven, perquè els hauria agradat ser el protagonista de la jornada i poder alçar la copa. Però, com en tot, en aquestes curses només hi ha un guanyador, que és el que s’endú els parabens. La resta, a partir del segon fins al cuer, no poden celebrar la seva actuació amb aquesta alegria.