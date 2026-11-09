Un ciclista caigut i una teoria rebuscada

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Rambla d’Ègara (1990-2026)
I el ciclista va caure, com es pot observar en la instantània més vella de les que surten a aquesta edició, que és 1990, any en què es va posar en òrbita el telescopi espacial Hubble. El fotògraf va captar-ho en el marc del Critèrium Ciclista Ciutat de Terrassa, quan se circulava per aquesta part de la rambla d’Ègara i davant de la presència d’un grapat d’aficionats, molts d’ells joves, que es miraven l’escena amb cares de preocupació.
Si el ciclista caigut anava el primer o no, no queda clar. Potser era el que liderava el pilot, però com deia aquell, no sempre el que va davant va primer, encara que pugui semblar una incongruència. Perquè, potser anava encapçalant el grup i ja l’havien doblat feia estona. Per tant, és possible que, en una cursa, sigui ciclista o d’altres disciplines, el que va davant no sigui el primer.
No deixa de ser una teoria rebuscada, no es pot negar, però realment és així. Es pot anar primer, però no ser el potencial guanyador. Els perseguidors del ciclista caigut van haver d’anar amb compte per evitar que fossin les següents víctimes. El que anava segon i que, molt segurament, se situaria a la primera plaça provisional, se’l mira amb cara d’espant.
Noms notables
Fa uns anys que aquesta ciutat acollia proves ciclistes de nivell i havien vingut aquí alguns noms notables per participar-hi. Aquest esport sempre ha tingut molt seguiment i també hi ha hagut alguns esportistes destacats que han passat per carreres de molt prestigi.