Un canvi de nom a un petit tram

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer de Torres García 1986 - 2026
A la imatge antiga, que és de 1986, any de la celebració de l’últim concert de la banda de rock Queen, es retratava un instant de la inauguració de la plaça dedicada a Gabriel Querol, en el carrer que duia el seu nom. Diem que duia, però aquest tram, en els nostres dies, és part del carrer de Torres García, pintor i teòric de l’art nascut a Montevideo, com es pot confirmar a la instantània més actual.
No fa gaire que, en aquest rotatiu, s’explicava que Querol “va ser un crític d’art, crític de cinema, fotògraf i cineasta amateur terrassenc, molt reconegut per la seva intensa tasca de dinamització cultural”. I, per aquest motiu, té un carrer a la ciutat.
De vegades, i per circumstàncies concretes, hi ha canvis en els carrers d’una població i aquest n’és un exemple. El 17 de juliol de 2001, es publicava oficialment el decret, el 6309, pel qual s’aprovava “canviar la denominació del tram nord del carrer de Gabriel Querol per “carrer de Torres García”. També es plasmava que “els altres dos trams del vial continuaran denominant-se carrer de Gabriel Querol”. És a dir, només es va perdre un tram.
Un mur
La foto d’ara ja ens mostra un mur sense el nom de Querol i amb el de torres García incorporat, com si fos una substitució en un esport. Possiblement, en el dia que es va fer la més vella, ningú es podia imaginar que, anys després, aquesta part del carrer ja no correspondria al terrassenc i que portaria el nom d’un uruguaià. Són coses que passen.