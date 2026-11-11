Dies de la primera Copa d’Europa

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Raval de Montserrat 1985 - 2026
Aquestes noies que es passegen en una Vespa no anaven cap a altre lloc que a la rebuda a l’Atlètic campió de la Copa d’Europa masculina de 1985, la primera de les dues que el club de Can Salas té a les seves vitrines. Porten una bandera i bufandes dels colors groc i negre i, una mica més enrere i a la seva esquerra, es veu un automòbil que també ensenya una bandera molt similar.
Fent una mica d’història, la competició es va celebrar a la localitat alemanya de Frankenthal i , a la final, l’Atlètic es va desfer per 3 a 0 del Klein Switzerland dels Països Baixos, llavors Holanda. Jordi Oliva, Nani Escudé i Santi Malgosa van signar les tres dianes del conjunt que va dirigir Santi Cortés.
Segons la premsa de llavors, l’alineació estava formada per Agut, Quim Malgosa, Santi Malgosa, Nani Escudé, Josep Malgosa, Arbós, Joan Malgosa, De Paz, Gómez, Jaume Escudé i Oliva, i a la segona meitat també van intervenir Xavi Escudé i Armengol. L’any 1998, l’Atlètic va guanyar el seu segon títol d’aquesta competició.
Es pot detectar
Era lògica, doncs, l’alegria que es pot detectar en les tres protagonistes de la instantània del passat. I, per extensió, entre tots els integrants d’aquest club que, l’any que ve, celebrarà el seu 75è aniversari. Guanyar un títol, i més si té la rellevància de ser el primer a escala continental, sempre va bé i són moments que s’han de gaudir. I segur que la comunitat de l’Atlètic ho va viure amb la passió que pertoca en aquests casos. Un èxit de l’esport local sempre ve de gust.