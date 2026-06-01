Una cercavila d’una entitat històrica

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Plaça Vella (1981-2026)
La foto més antiga de les que surten en aquesta ocasió, ens mostra una cercavila de Rialles. És del mes d’octubre de 1981, any del naixement del cantant bielorús Ruslan Alekhno, i té com a escenari principal la Plaça Vella i els carrers que l’envolten, com el de la Font Vella o el dels Gavatxons. Josep Maria Font i Gillué, cofundador de Rialles i de Pedagogia de l’Espectacle, escrivia en aquest diari, el mes de novembre de 2022, que “just el dissabte dia 28 d’octubre del 1972, a dos quarts de cinc de la tarda, al vell Teatre Principal, va néixer la criatura” i també apuntava que “Òmnium Terrassa, presidit per en Joaquim Badia i Tobella, va impulsar la iniciativa”.
En el centre de tot, es veu una mena de personatge de dos o tres caps, amb uns braços ben estirats. Els més menuts se’l miren amb un somriure còmplice mentre que entre els adults hi ha divisió, alguns també se solidaritzen amb els petits i esquitxen un somriure, mentre que altres fan un posat més seriós, com si la festa no anés amb ells.
Fa pensar
La quantitat de gent que prové del carrer dels Gavatxons fa pensar que, instants abans, la cercavila havia passat pel raval de Montserrat i, per tant, per l’Ajuntament, si bé no es descarta que tot s’originés des del carrer de Sant Pere. Com passa sovint a aquest espai, es pot contemplar un d’aquells comerços que molts tenen gravats a la memòria, però que, pels motius que siguin, van passar a la banqueta per donar pas a altres de nous. Es veu Casa Poses, inoblidable.