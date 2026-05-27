Records de botigues en un lloc carismàtic

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de la Font Vella 1990 - 2026
El carrer de la Font Vella es podria considerar com un dels més carismàtics de la ciutat i, a la vegada, dels que acullen més vianants cada dia. És un carrer que ha canviat en alguns aspectes, però que manté la seva estructura de fa anys. Passen els comerços o botigues, però continua amb la seva fesomia de sempre. A la imatge del passat de les que apareixen avui a aquesta secció, que és de 1990, any en què la banda dels Estats Units They Might Be Giants va editar el seu disc “Flood”, es poden veure establiments que van tenir molta història en el seu temps, però que ja no hi són i les activitats substitutes no tenen res a veure.
Només mirant al cantó esquerre de la instantània, es pot contemplar la Llibreria Costa, durant molt de temps a aquesta ubicació, servint material als clients. Més avall, la Pastisseria Roigé, que també farcia de croissants i altres articles als seus fidels. Ara, una botiga de menjar italià i un establiment del món de l’estètica, ocupen les que van ser les seves posicions a aquest carrer.
Altres ofertes
Passem a la dreta. Es veu el Quiosc de la Font Vella, que també va deixar el seu lloc i ara hi ha altres ofertes ben diferents. Era un comerç curiós, ja que hi entraves baixant per una petita escala que se situava a dins. Si continuem observant cap avall, també es veuen altres exemples de negocis que, o bé van tancar o van canviar la seva seu, si és que encara existeixen. És la història de les ciutats o els pobles, veure com van variant alguns dels detalls que les caracteritzen.