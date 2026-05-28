Un edifici plural i el final de Gamsajurdia

Fotos: Cristóbal Castro / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Raval de Montserrat (1992-2026)
En els nostres dies, aquest edifici que es pot visionar a les dues imatges, és la Casa de l’Esport, després que l’Ajuntament recuperés la seva titularitat. Anteriorment, va ser la seu del Centre Excursionista de Terrassa, fins a 2001 i, abans, la de l’Institut Industrial. Però, encara abans, va ser la Casa de la Vila, fins a l’any 1898. A la instantània més vella, que és de 1992, any en què el president de Geòrgia, Zviad Gamsajurdia, va ser enderrocat per una junta militar, es pot veure una pancarta vertical que recorda que aquesta construcció va acollir l’Institut Industrial.
S’obviaran, en aquesta ocasió, altres particularitats, com dates o noms d’arquitectes i estils arquitectònics. A la part del carrer Cremat, si es vol anar amb detalls diferents, es veu una il·luminació pròpia del període nadalenc. I, realment, tenint en compte que la fotografia del passat està datada del 28 de novembre, és indubtable que sí, que aquesta estrella que es veu, formava part dels llums de Nadal.
Venint la calor
Probablement, hi haurà algú que pensi, què fa una foto de Nadal ara que està venint la calor? És un fet molt comú en aquesta secció, però les imatges venen quan venen i no entenen d’estacions ni de temperatures, i molt menys de fred o calor.
Hi ha vegetació que pot causar sorpresa a la part esquerra de la foto de fa més temps, que no té res a veure amb la que es pot observar ara. És un detall bastant banal, però quan l’article va arribant al final, no sempre queda inspiració.