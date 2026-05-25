Dies de col·lectes i un munt de guardioles

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Raval de Montserrat (1983-2026)
És possible que encara hi hagi persones que les denominin així, però fa l’efecte que ara ja no es parla de col·lectes quan s’organitzen campanyes per recaptar fons per una bona causa. La que es veu a la imatge més vella, que és de 1983, any de la publicació de la novel·la “The Queen’s Gambit”, escrita per Walter Tevis, corresponia a una acció per aconseguir ajudes per a la investigació del càncer, com es veu a la part inferior.
També pot ser una percepció subjectiva, però en aquells temps se’n feien més d’aquestes recol·lectes. Per exemple, el dia de la Bandereta, que s’acostumava a anomenar, quan els fons eren per a la Creu Roja. Hi havia una sèrie de taules, normalment presidides per dones amb algun càrrec o conegudes i també hi havia altres que anaven amb una guardiola, amb el que es deia “postular”.
De fet, el senyor que es veu a l’esquerra de la instantània antiga, llueix alguns dels adhesius que se situaven a les solapes dels que col·laboraven, i, a la mà dreta exhibeix una d’aquestes guardioles. A la taula, tanmateix, està ple de guardioles, com esperant que arribi el voluntari de torn per continuar amb la labor.
Aquestes activitats
La solidaritat no sol fallar i en aquestes activitats, el personal participa i dona el que pot per una bona causa. Sigui pel càncer o per una entitat com és la Creu Roja, es respon i s’intenta ajudar com sigui. A la foto, totes les dones presents i el senyor, van posar-se bé per facilitar la tasca del fotògraf.