Nostàlgia per uns comerços extints

Fotos: Cristóbal Castro / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer dels Gavatxons (1991-2026)
Segons s’apunta a darrere de la imatge més vella, que és de 1991, any en què el tenista alemany Michael Stich va guanyar a Wimbledon, es va fer d’acord amb un pretès “programa de reforma del centre”. Així de clar. L’escena que es pot contemplar a les dues instantànies es desenvolupa al carrer dels Gavatxons, ubicació de mítics establiments com la llibreria Grau o el Ferrer, que ja no hi són, i altres que encara continuen, com Casa Vallès o la perfumeria Marfil, que tancarà les portes per sempre a finals del mes que ve.
Es pot veure com era aquest comerç, a la part esquerra de la foto, amb una imatge corporativa diferent de l’actual, amb un estil molt personal, com si fos una signatura més que no pas un rètol comercial. Possiblement, arrelat al seu temps, perquè en això dels dissenys, també ha anat canviant i evolucionant.
A més del que s’ha mencionat, trobem un altre establiment de record, a la part de l’esquerre, com el Tostadero Egara, amb el cafè com a principal protagonista. I, més endavant, treu el cap la rellotgeria J. Baró mentre que al fons, es pot endevinar el Corset, que no fa pas gaire que també va abaixar la persiana.
Diuen la seva
Ara, un dels que entenen de sociologia o els que diuen la seva de la ciutat, dirien que la localitat també són els seus comerços. I potser tindrien tota la raó. Normalment, aquest paper s’atribueix a les persones i a les entitats, però no estaria gens malament incloure les botigues històriques.