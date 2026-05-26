Un final d’etapa i cotxes de fa temps

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de Vinyals 1976 - 2026
Era 1976, any de l’estrena de la pel·lícula “Cannonball”, quan es va fer la imatge del passat que es pot contemplar en l’edició d’aquest dimecres. La pancarta que es veu al carrer de Vinyals ho explica gairebé tot. Era amb motiu de la tercera edició del “Rally Barcelona-Montserrat de Cotxes Antics. Gran Premi Banc Comercial de Catalunya”. Aquesta pancarta també informa que aquell tram era el final de la primera etapa.
Als amants d’aquesta classe de vehicles segur que gaudiran amb aquesta instantània, si bé és molt probable que les seves preferències estiguin més aviat encaminades en poder conduir-ne un i participar en algunes d’aquestes proves. Aquesta ciutat té també els seus ral·lis, molt ben organitzats per l’Escuderia MATHC i cada any no falten a la seva cita.
Per la presència nombrosa de públic que es veu a la foto més vella, ens podem fer una idea de l’estima que hi ha per tot el que rodeja al món del motor, en totes les seves expressions, cotxes, motos i altres exemplars, siguin els més antics o els més actuals. La quantitat de seguidors és ben alta.
El número vint
L’automòbil que es veu més, el que llueix el número vint, es veu entrant després d’un que podria ser el primer a passar per la línia d’arribada. Estaria bé trobar informació de com va acabar aquesta primera etapa d’aquesta prova i, també, saber més d’altres detalls, com per exemple el banc que ho patrocinava tot. De vegades, el temps no deixa més, però tampoc es troba sempre de tot el que es vol. Toca acabar aquest article.